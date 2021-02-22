إجمالي وفيات كورونا فى المكسيك 180 ألفا و107 حالات

وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في المكسيك إلى 04ر2 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الإثنين، بتوقيت مكسيكو سيتى، وذلك بحسب بيانات لجامعة "جونز هوبكنز" ووكالة بلومبرج للأنباء.وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات في المكسيك جراء الإصابة بمرض "كوفيد -19" الذي يسببه الفيروس، بلغ 180 ألفا و107 حالات وفاة. وقد تعافى من المرض 6ر1 مليون من المصابين حتى الآن.وأعلنت المكسيك تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 51 أسبوعا.