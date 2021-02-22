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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أحمد جمال عبدالله يكتب: كيف يمثل الرئيس السيسي وحياة كريمة "الدوجا" بالنسبة لأهالي النوبة (شهادة من واقع التجربة)

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:08 م
جريدة الدستور
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بالنسبة لي أن لكل اسمٍ مرادف ولكل مُرادفٍ تفسير وتفسير الدوجا بالنوبية هو الشئ الثمين ومرادفه عند البسطاء "حياة كريمة".. هذا ما اكتشفته على مدار ثلاثة أيام حيث رحلتي إلى النوبة بلاد الذهب رِفقة فريق مؤسسة حياة كريمة وصناع الخير في قرى معدومة لدرجة أن جدرانها تتفتت كلما اتكأتَ عليها.

أكرمنا الفريق بسيارة ومُرافق من أهالي قرية المنصورية التي سيشملها التطوير .. نسأل وهو يجيب .. وبين السؤال والإجابة تنطلق كاميراتنا لتوثيق الأنشطة ونشرد بخيالنا عن تكوين اللقطات التي سنوظفها في فيلمنا الجديد عن المبادرة وأنشطتها في بلاد الذهب .. يقاطعنا السائق الأسمراني صاحب الوجه البشوش والابتسامة الذهبية " يابيه أهالي المنصورية مأصلين دول من نسل النبي لكن كانوا منسيين والناس دلوقت مبسوطة بالريس" يعكس السائق فرحة أهالي القرية من المستفيدين بالقوافل الطبية والمسح الشامل والمواد الغذائية التي وزعت على القرية فرداً فرداً.


أدخل بيتاً من التي سيتم تطويرها بعد اختياره من قبل الفريق البحثي للمؤسستين .. أقف في باحته المُرصّعة جدرانه بنقوش وألوان باهتة من التراث النوبي تبدو كتحفةٍ فنية في متحفٍ قديم وصورة ببرواز مكسور لوالد الرجل السبعيني الطيب مقاطعني صوته الحنون "ده أبويا بقالنا سنين هنا عايشين على نفس الحال لكنه مات وتركلي سر البلد " قالها ولم أفهم معنى كلمة "سر البلد " حتى اكتشفت أنه يعمل تربي بالقرية تأوي يده الأجساد إلى مثواها الأخير ، وصورة زوجته بالكاد تظهر ملامحها خلف طاولة خشبية متهالكة في زواية الغرفة داخل شق في الحائط، قاطعني مرة أخرى " دي الست مراتي في مصر مع العيال عندها بعيد عنك الڤيروس " لأكتشف بعد ذلك أن مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع اللجنة الطبية بمجلس الوزراء قررا علاجها على نفقة الدولة في استجابة فورية .. يستمر الرجل في الحديث عن عمره التي تظهر ملامحه على وجهة محدثاً إيانا عن ما رآه في التلفاز من تطوير وإنجاز .. لم يكن يتخيل يومياً أن ينال منزله الفقير منه جانب حتى قبض على يد أحد متطوعي المؤسسة مؤكداً "هتعملولي البيت بجد يابني ؟" منتظراً ما يطمئن قلبه من تأكيد ليرد عليه " والله ياحاج الريس مابيخلف وعده" في مشهد لو كتبت عنه سنيناً لن أقدر على وصفه.

أتحرك لأوثق مزيداً من المشاهد العفوية وموسيقاي التصويرية هي الزغاريد التي تنسجم مع الدعوات الطيبة من سيدات يرتدي جميعهن الجلباب النوبي الأصيل وضحكات أطفالٍ تخترق القلب قبل الآذان لتغير كل ماكتبتُه من سيناريوهات أو ما أعددته من مسارات للفيلم لأعيد اختيار عدة كلمات مما قالها الرئيس السيسي عن حياة كريمة لكل مواطني مصر من أقصاها إلى أقصاها تنسجم مع ما وجدته على أرض الواقع من سعادة لا تضاهيها سعادة.

حقيبة الدعم والقافلة "عربون المصداقية " هكذا وصف لي أحد أهالي القرية المساعدات الغذائية والقافلة الطبية بالقرية ظناً منه أن حُلم التطوير لا يعدو كونه في شعارات لن تصل إليهم ولحُسن الحظ أنتي وثقت بأفلامي غالبية القرى التي تم تطويرها بالفعل ضِمن "حياة كريمة " فأريته أحدها لتتغير ملامحه التي عليها آثار العُمر لابتسامة رقيقة وعينانِ لامعتان تعبران عمّا رآه من سعادة قرناءه في محافظات مختلفة شملهم التطوير لأتركه بعدها ظناً مني أنه اطمأن.

نُغادر القرية رفقة خلية الإنجاز لننتقل إلى قرى أخرى غرب أسوان على متن مركب يسير بالكاد من ثقل ما يحمله من مواد غذائية ووقائية وعدد من قيادات ومتطوعي المؤسستين قاطعاً مسافة ٥٠ كم تقريباً داخل المياه باتجاه قرية طقوق داخل الجبل ومن بعدها عنيبه ودهميت وقرى كثيرة شملتها القافلة كلما أبحرت وتعمقت أكثر .. لنشاهد قرى ترسم لوحات فنية طبيعية تجعلك تتمنى أن تبقى هنا لتكون جزءاً منها.

في الأخير قابلنا الطفل "وليد" والطفل "دهب" أحدهما كانت كل أمانيه عندما سألناه هي أن يتم تطوير القرية ورصف الطريق " يابيه انا نفسي الدنيا تبقى حلوة والطريق تبقى صبية " في إشارة منه إلى تطوير وتمهيد الطريق المؤدي للقرية.. تخيل !

كما يقول الرئيس السيسي دوماً أن قدرته مُستمده من صدق ما يفعل من تطوير وتغيير لحياة الكثيرين.. فالرئيس السيسي حالياً حسب وصف "دهب " هو " الدوجا " بالنسبة للمصريين خاصة البسطاء منهم .

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