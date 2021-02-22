وزيرة الثقافة تستقبل نظيرتها من جنوب السودان

استقبلت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الدكتورة نادية أروب، وزيرة الثقافة بدولة جنوب السودان، لبحث سبل تعزيز التبادل الثقافي والفني بين البلدين، وذلك بحضور أيوم مكور ضيل مساعدة الملحق الإدارى بسفارة جنوب السودان بالقاهرة، الدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور فتحى عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، الدكتورة سعاد شوقى، رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والسيناريست محمد الباسوسى، رئيس المركز القومى للسينما.وأكدت "عبدالدايم" أنه تم تناول العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الثقافى والفنى بين البلدين الصديقين، وقالت إن لقاء وزيرة ثقافة جنوب السودان يعكس التواصل الدائم والمستمر بين مصر وعمقها الإفريقى، وأبدت الاستعداد لتقديم الدعم اللازم في جميع المجالات الابداعية بجنوب السودان، كما رحبت بالدعوة الموجهة من وزيرة ثقافة جنوب السودان لمشاركة مصر كضيف شرف فى أول مهرجان متخصص فى الثقافة والفنون فى وطنها والذى يشهد احتفالات فلكلورية ومعرضا للمنتجات التقليدية واقترحت استثمار التواجد المصرى فى جنوب السودان بإقامة ورش عمل للحرف اليدوية والتقليدية والسينما والمسرح للمزج بين ثقافة الدولتين، ووجهت بتخصيص منحتين لجالية جنوب السودان بمصر لدراسة السينما بأكاديمية الفنون، وكذلك إدراج جنوب السودان ضمن فعاليات مبادرة علاقات ثقافية لتوطيد أواصر الصداقة بين الدولتين.وقالت وزيرة ثقافة جنوب السودان إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس مصر لدولة جنوب السودان ولقاءه رئيسها سيلفا كير مهدت الطريق لتعزيز التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات ومنها الثقافة والفنون، وتابعت أن جالية بلادها تتابع بشغف الحراك الإبداعى فى مصر، وعبرت عن سعادتها بهذا اللقاء وطلبت الاستعانة بالخبرات المصرية بما تملكه من باع طويل فى هذا المجال وذلك للنهوض بالحركة الثقافية والفنية فى وطنها، مشيرة إلى أنها فى مرحلة التأسيس ووضع السياسات العامة والبنية التحتية، كما طلبت الدعم فى تنفيذ مشروع المتحف القومى لجنوب السودان وإيفاد وفد فنى لتصوير وإخراج فيلم وثائقى عن بلدها، إلى جانب إقامة أسبوع ثقافى تبادلى يقام فى القاهرة وجوبا فى نفس التوقيت ويشمل معرضا للكتاب وعروضا فنية وغيرها من الأنشطة وكذلك تقديم المساعدة الفنية للكتاب والروائيين لطباعة إنتاجهم الأدبى فى مصر، مؤكدة أن الحضارة المصرية تتميز بالتعدد والتنوع فى كافة المجالات وأشارت إلى تاثيرها على مختلف الدول والشعوب.من جانبها قالت مساعدة الملحق الإدارى بسفارة جنوب السودان بالقاهرة إن مصر وطنها الثانى وأعلنت عن الفخر بالتعاون مع وزارة الثقافة المصرية، وأكدت متانة العلاقات بين البلدين، مشيرة إلى أن بلادها تسعى للحفاظ على الموروثات وتحرص على تقديمها للعالم باعتبارها معبرًا عن الشخصية فى جنوب السودان والتى تعد الثقافة جزءا هاما من تكوينها.