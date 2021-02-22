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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانى: المبادرات الرئاسية والتصدى للمرض الترجمة الأمينة لحقوق الإنسان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:47 م
النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال الصغير
عائشة حسن
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أكد النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة لتطوير مئات القرى، ومبادرة 100 مليون صحة لقهر "فيروس سي" أو مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للمرضى، هى الترجمة الأمينة والدقيقة للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان.

وأضاف الصغير خلال تصريحات له اليوم، أن حقوق الإنسان ليست فقط حرية تعبير أو صراخ أو سب أو قذف أو تجاوز ولكن توفير الاحتياجات الأساسية للناس وللملايين الذين يحتاجونها، مضيفًا أن النظام المصري يعمل طوال السنوات الماضية، على تعزيز المرافق والخدمات والبنية التحتية ومواصلة المشروع القومي للطرق، وتوفير خدمة هائلة مثل الكهرباء والقضاء تمامًا على مشاكلها، وهو في صميم تعزيز حقوق الإنسان والارتقاء بحياته.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن ما يقوم به الرئيس السيسي، هو توجه غير مسبوق في الاستجابة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، والوصول لتنمية جادة وشاملة فى القرى الأكثر احتياجًا ورعاية الفئات الأقل دخلًا، والتصدي للعشوائيات وتوفير سكن آدمى.

وشدد على أن حقوق الإنسان الرئيسية تتمثل في: سكن آدمي وفرصة عمل وتوفير خدمات حياتية يحتاجها، مفيدًا أن الاقتصار على مفهوم حريات مشكوك فيه أو تجاوز أو "بلطجة سياسية" والتذرع بأنها حقوق إنسان، فهذا لم يعد له مجال في مصر وغير موجود في العالم.

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