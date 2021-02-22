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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تتفقد مستشفى إيزيس التخصصى ضمن «التأمين الشامل»

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:30 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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زارت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مستشفى إيزيس التخصصي (البياضية سابقًا)، اليوم الإثنين، في إطار جولاتها لمتابعة العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت أعمال التجهيزات الجارية بأقسام المستشفى المختلفة، حيث تفقدت غرف العمليات واطمأنت على جاهزيتها وتوافر أجهزة التخدير، كما تفقدت حضانات الأطفال، وعيادات الغسيل الكلوي، مشيدة بمستوى التجهيزات بالمستشفى، وفقًا لأعلى معايير الجودة، لضمان تقدم خدمات طبية ذات جودة عالية في تخصصات النساء والولادة.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة أشارت إلى أن المستشفى سيعمل بالمرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، لتقديم خدمات النساء والولادة، والأمومة والطفل، والأطفال المبتسرين، والغسيل الكلوي، كما أوضحت أنه أول مستشفى متخصص في النساء والولادة لخدمة أهالي جنوب الصعيد، حيث يضم 28 سريرًا، و29 ماكينة غسيل كلوي، و20 عيادة خارجية، و5 معامل تحاليل، ووحدة عناية مركزة بطاقة 10 أسرة، و4 غرف عمليات، و30 حضانة للأطفال.

وتابع "مجاهد" أن الوزيرة حرصت خلال جولتها على مراجعة ملفات المرضى بالمستشفى، للوقوف على الحالة الصحية والخدمات المقدمة للمرضى، مشيدة بالنموذج الموحد لملفات المرضى والذي يضمن سهولة الرجوع إلى البيانات وتوضيح كل التفاصيل المتعلقة بمتابعة الحالة الصحية للمترددين على المستشفى.

وأضاف "مجاهد" أن الوزيرة وجهت الشكر لجميع الأطقم الطبية لما يبذلونه من جهد في تطبيق المنظومة الجديدة، مؤكدة لهم أهمية الاستفادة من التدريبات التي توفرها الوزارة للأطقم الطبية لإتاحة فرص التعليم الطبي المستمر، كما حثتهم على الانضمام إلى البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع كلية طب جامعة هارفارد، بالإضافة إلى الاستفادة من البرامج التدريبية التي تتم إتاحتها "online" عبر المنصة الإلكترونية (L.M.S)، ومن جانبهم وجه الأطقم الطبية الشكر للوزيرة لحرصها على الزيارات الميدانية والتي يتم من خلالها الاستماع إليهم والوقوف على متطلباتهم، كما حرصوا على التقاط صور تذكارية مع الوزيرة.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هم (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء) والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

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