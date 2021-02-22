«قسد» تعتقل 12 شخصا من عائلة واحدة في الرقة السورية

اعتقلت قوات سورية الديمقراطية (قسد) اليوم الإثنين 12 شخصا من عائلة الترن في مدينة الرقة الواقعة شمال وسط سورية، وذلك بعد مداهمة منازلهم.وقال أحد أبناء عائلة الترن في مدينة الرقة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): إن "قوات سورية الديمقراطية داهمت منازل عائلة الترن في مدينة الرقة وقريتي بيوض وأبو جدي في ريف الرقة الغربي في ذات التوقيت واعتقلت 12 شخصا وبينهم سيدة وطبيب".ونفى أحد أبناء العائلة أن يكون للأشخاص الذين تم اعتقالهم أي نشاط سياسي أو غيره بل أغلبهم يعمل في التجارة والزراعة.وتسيطر قوات سورية الديمقراطية على أغلب مناطق المحافظات الشرقية (دير الزور، والحسكة، والرقة)، وهي تشكل حوالي 40 بالمئة من مساحة سورية.