إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على مدرج بجامعة دمياط

انعقد اليوم الإثنين، بقاعة الاجتماعات بحرم الجامعة الجديد مجلس جامعة دمياط بجلسته رقم 155 برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس الجامعة، وعضوية نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وتولى أمانة سر الجلسة أمين عام الجامعة.واستهل رئيس الجامعة الجلسة بتهنئة منسوبي الجامعة بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني الأسبوع المقبل، متمنيًا خالص التوفيق والسداد للجميع.كما وجه التهنئة للدكتورة غادة الصياد بمناسبة انضمامها لمجلس الجامعة قائمًا بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، كما وجه الشكر للدكتور جمال بحيري، عميد الكلية السابق والمؤسس للكلية، لما قدمه من جهود خلال فترة توليه عمادة الكلية والتي شهدت الكلية خلال فترة عمادته إنجاز العديد من الملفات كان آخرها موافقة المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسات العليا بالكلية، أمس الأول السبت الموافق 20 فبراير.كما أكد على النواب وعمداء الكليات ضرورة التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية بكافة كليات الجامعة ووحداتها المختلفة تزامنًا مع بدء الفصل الدراسي الثاني.ثم انتقل لمناقشة جدول الأعمال، واتخذ المجلس العديد من القرارات، يأتي أهمها اعتماد إطلاق اسم الشاعر فاروق شوشة على أحد مدرجات المرحلة الثالثة المميزة المجهزة لاستضافة المؤتمرات والاحتفالات والأعمال الفنية والأدبية وذلك تكريمًا للشاعر فاروق شوشة دمياطي الأصل، وبناءً على توصية مؤتمر اللغة العربية بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية العام الماضي.والموافقة على إعفاء طلاب المدن الجامعية من رسوم شهري يناير وفبراير 2021 والموافقة على إنشاء بنك للمعامل والأجهزة العلمية بالجامعة، لما له من دور فعال في تشجيع عمل الفرق البحثية وتفعيل دور الأجهزة العلمية بما يحقق المردود الاقتصادي، وكذا إمكانية تشغيل الأجهزة على أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية.