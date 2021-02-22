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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين: شينجيانغ «مثال ساطع» على التقدم فى مجال حقوق الإنسان

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:32 م
وانغ يي
وانغ يي
وكالات
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أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الإثنين، أن طريقة تعامل الصين مع الأقليات في شينجيانغ والتبت "مثال ساطع" على تقدمها في مجال حقوق الإنسان، في الوقت الذي تنظر فيه دول غربية في اتخاذ إجراءات ضد بكين بشأن القمع الذي يُمارس ضد أقلية الأويجور.

وتعتقد جماعات حقوقية أن ما لا يقل عن مليون شخص من الأويجور وغيرهم من الأقليات المسلمة يخضعون للاحتجاز في معسكرات في منطقة شينجيانغ في شمال غرب البلاد، حيث تواجه الصين، أيضًا، اتهامات بتعقيم النساء لمنعهن من الإنجاب وفرض نظام عمل قسري.

وبعد نفي بكين في البداية وجود مثل هذه المعسكرات، عادت لاحقًا لتدافع عنها باعتبارها مراكز تدريب مهني تهدف إلى إبعاد الشبان عن اعتناق التطرف والإرهاب.

وخلال منتدى حول العلاقات الأمريكية الصينية في بكين، قال وانغ في كلمة له إن "الأماكن التي تسكنها الأقليات العرقية مثل شينجيانغ والتبت تبرز كأمثلة ساطعة على تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان".

وتأتي كلمة وانغ في الوقت الذي دان فيه سياسيون من دول عدة بينها الولايات المتحدة احتجاز الصين للأقليات في شينجيانغ، وقبل ساعات من إلقائه خطابا عبر الفيديو في وقت لاحق الإثنين خلال الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وقال متحدث باسم الخارجية الصينية إن وانغ سيعرض أمام المجتمعين "فلسفة الصين وممارساتها وخبراتها في مجال حماية حقوق الإنسان"، لكن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن تصرفات الصين في شينجيانغ ترقى إلى مستوى "الإبادة الجماعية"، في حين تدرس كندا إعلانًا مماثلًا.

وتقول جماعات حقوقية ونشطاء إن التبتيين عانوا، أيضًا، من فرض قيود قاسية على دينهم وثقافتهم في ظل الحكم الصيني، بما في ذلك هدم أديرتهم، ما دفع العديد منهم للتضحية بأنفسهم احتجاجًا في السنوات الأخيرة.

وتمنع الصين الصحافيين من إرسال تقارير مستقلة من منطقة التبت التي تصر بكين أنها كانت متخلفة سابقًا وهي عملت على تنميتها.

قال وانغ الإثنين إن الصين "ملتزمة دائمًا" بحماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي ومتوسط الأعمار في مناطق الأقليات باعتباره دليلًا على حماية الحقوق هناك.

أضاف وانغ: "نعتقد أن الحق في موارد العيش والتنمية من الحقوق الإنسانية الاساسية ذات الأهمية القصوى".

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