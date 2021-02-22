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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سلطنة عمان تعلق الدخول للقادمين من 10 دول

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:57 م
عمان
عمان
نيفين أشرف
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قررت اللجنة العليا لمتابعة تطورات فيروس كورونا المستجد بسلطنة عمان، اليوم الإثنين، تعليق دخول السلطنة للقادمين من عشر دول هى؛ السودان، لبنان، جنوب أفريقيا، البرازيل، نيجيريا، تنزانيا، غانا، غينيا، سيراليون، وإثيوبيا.

كما قررت تعليق دخول القادمين من أي دول أخرى إن كانوا قد مروا بأي من هذه الدول العشر المذكورة، فيما تقدم خلال الـ14 يومًا السابقة لطلب الدخول إلى السلطنة، وذلك ابتداءً من الساعة الثانية عشرة من صباح يوم الخميس الموافق 25 فبراير الجاري، ولمدة خمسة عشر يومًا.

ووفقًا لبيان سلطنة عمان، يُستثنى من ذلك، المواطنون العُمانيون والدبلوماسيون والعاملون الصحيون وعائلاتهم، والذين سيخضعون للإجراءات المعتمدة عند دخولهم أراضي السلطنة.

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