الرئيس الألماني يدعو الدول الغنية للتبرع بلقاحات كورونا للدول الفقيرة

دعا الرئيس الألماني، فرانك- فالتر شتاينماير، الدول الغنية إلى التبرع بجزء من كميات لقاحات كورونا التيلديها إلى الدول الفقيرة.وخلال مؤتمر صحفي مشترك، عُقِدَ افتراضيا مع تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، قال شتاينماير، اليوم الإثنين: "ليس هذا شيئا سهلا لكنه قضية الإنسانية وقضية معاييرنا الذاتية التي نُقَاس بها".وأضاف وزير الخارجية الألماني الأسبق: "جرعات اللقاح ستصبح سلعة نادرة في كل مكان في الأسابيع والشهور المقبلة، وكلما أسرعنا في ألمانيا وأوروبا بالاستعداد للتبرع بنذر يسير من هذه اللقاحات التي ضمنا الحصول عليها، صار بإمكاننا احتواء العدوى بشكل أسرع".وأعرب شتاينماير عن اعتقاده بأن ما يتعلق بما إذا كان التعاون الدولي سينجح بشكل مقنع في عمليات التطعيم والاختبارات والأدوية وكيفية حدوث ذلك هو "اختبار حاسم للتضامن الدولي".كان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد حث الدول الغنية خلال الأيام الماضية على تقديم ما يتراوح بين 4% و5% من كميات لقاح كورونا إلى الدول الفقيرة بأسرع ما يمكن، وقال شتاينماير إن الحكومات تتشاور الآن حول الكمية والجدول الزمني.من جانبه، قال تيدروس عن وعود التمويل الضخمة، التي قدمتها الدول الصناعية السبع الكبرى في قمتها يوم الجمعة الماضي، إن إعطاء المال شيء جيد لكن إذا قامت الدول الغنية بتفريغ السوق بمشترياتها من اللقاحات فإن هذا لن يجدي.وأضاف أنه بسبب مثل هذه الممارسات أُلْغِيَتْ بعض مشتروات من اللقاح كان قد تم التعهد ببيعها لمبادرة كوفاكس التي تشارك المنظمة في إدارتها، لضمان توفير اللقاحات لكل دول العالم.وتابع تيدروس: "أناشد الدول ذات الدخل الكبير: عندما تتوجهون إلى المصنعين من أجل شراء المزيد من اللقاحات، تأكدوا من أن هذا لن يقوض كوفاكس".