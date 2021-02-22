رئيس جامعة الأزهر يتفقد المدن الجامعية

تفقد اليوم فضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر؛ المدن الجامعية بمرافقة الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ مؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة، واللواء أيمن الدرديري، رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن، والأستاذ أسامة توفيق، مدير عام المدن الجامعية، والأستاذة هدى فوزي، مدير عام المدن الجامعية للطالبات؛ للوقوف على استعداداتها لعودة طلاب وطالبات الجامعة بداية من غدٍ الثلاثاء.وعقب الجولة التفقدية عقد رئيس الجامعة اجتماعًا مع مسئولي المدن الجامعية، وشدد خلاله على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة فيروس كورونا؛ حرصًا على سلامة الجميع.وأوضح رئيس الجامعة أن اللقاء يهدف إلى الوقوف على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال عودة الطلاب، وتهيئة المناخ المناسب لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تبدأ السبت المقبل 27 من فبراير الجاري.واطمأن رئيس الجامعة على الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الإدارة الطبية بالجامعة؛ من خلال توفير سيارة إسعاف مجهزة، إضافة إلى وجود أطباء على مدار الساعة، وشدد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام برش جميع المباني وتطهيرها وتعقيمها بشكل مستمر، وقررَ تشكيل لجنة متابعة؛ لمراقبة مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ حفاظًا على سلامة جميع منسوبي جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.كما ناقش فضيلته كيفية الارتقاء بالمدن الجامعية مع مشرفيها، مستعرضين العديد من الأفكار التي كان من أبرزها إسهام الطلاب في أنشطة داخل المدن واكتشاف الموهوبين وذوي الحرف والمهارات؛ لتنميتها وتعزيزها ورقمنة المدن الجامعية، وقد حرص فضيلته على الاستماع لمقترحات العاملين بالمدن.