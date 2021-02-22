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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط كميات من الأدوية المهربة والغير مسجلة بالإسكندرية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:46 م
ضبط كميات من الأدوية
ضبط كميات من الأدوية المهربة
هبه عويضه
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نفذت إدارة التجارة الداخلية، بقيادة بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك والتفتيش الصيدلى حملات بمحافظة الإسكندرية، بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على مخازن المستلزمات الطبية والصيدليات، بالتعاون مع الجهات المختصة حماية المواطنين.

وأسفرت الحملات عن ضبط صيدلية بمنطقة سبورتنج بها كميات من الأدوية المهربة الغير مسجلة بوزارة الصحة، وكذا وجود مخزن داخل الصيدلية لبيع وتعبئة وتغليف المستلزمات الطبية بدون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم التحفظ على علبة × 100 قرص سنترام سليفر، 2 علبة × 20 قرصا lasix 50، علبة × 200 قرص move free، 18 زجاجة ×1 لتر كحول مجهول المصدر، 32 علبة × 50 كمامة مجهول المصدر، 50 قطعة ركبة، و600 قطعة انكل، و400 قطعة رست، و300 فرش طبي، و300 قطعة ركبة بدعامات، و350 رقبة، و600 قطعة حزام سند لعظمة الترقوة، و400 قطعة انكل بدعامة معد للبيع، و240 قطعة ركبة مفتوحة معدة للبيع، و180 قطعة حزام ساند للكتف، و110 علاقة دراع،
و310 كو، و20 كرتونة كبيرة الحجم تحتوي كل كرتونة على حوالي 100 قطعة مستلزمات مختلفة الأنواع معدة للتعبئة، و30000 تقريبا عبوة فارغة مدون عليها صنع في تايوان.

كما تم ضبط صيدلية بمنطقة محرم بك بها كميات من الأدوية المهربة الغير مسجلة بوزارة الصحة بعدد 37 صنفا، كما تم التحفظ علي كميات كبيرة من أدوية أخرى الثلاجة تفتقر الاشتراطات الصحية داخل الثلاجة وعدد حوالي 19 صنف من الأدوية، وقد تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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