الأهلي يختتم تدريباته لمواجهة سيمبا.. وتأكد جاهزية مروان محسن

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعداده لمواجهة فريق سيمبا بطل تنزانيا، غدًا الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.









وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على إجراء تقسيمة قوية في ختام المران الرئيسي، شهدت تركيزا وحماسا كبيرين من جميع اللاعبين.









وخاض لاعبو الأهلي التقسيمة على شوطين لمدة 20 دقيقة، بواقع10 دقائق لكل شوط، وحرص خلالهما جميع اللاعبين على تقديم أقصى ما لديهم.







