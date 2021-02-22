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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الإمارات تبحث مع فرنسا وتتارستان علاقات التعاون العسكري

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:43 م
محمد بن زايد آل نهيان
محمد بن زايد آل نهيان
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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع كل من رئيس جمهورية تتارستان رستم نور علي مينيخانوف ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية فلورنس بارلي، علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات خاصة في الشؤون الدفاعية والعسكرية بما يحقق المصالح المتبادلة.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن ذلك جاء خلال استقبال الشيخ محمد بن زايد، الاثنين، كلا على حدة، رئيس تتارستان ووزيرة القوات المسلحة الفرنسية، على هامش فعاليات اليوم الثاني لمعرض ومؤتمر الدفاع الدولي "آيدكس 2021" الذي يستضيفه مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وتطرقت اللقاءات إلى معرض ومؤتمر الدفاع الدولي " آيدكس " كونه منصة عالمية لعرض أحدث ما توصلت إليه الصناعات الدفاعية من تقنيات وأنظمة وحلول مستدامة متطورة تسهم في مواجهة التحديات المشتركة التي يشهدها العالم.. إضافة إلى إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف الشركات المهتمة بتطوير مستقبل صناعات الدفاع والأمن.

في سياق متصل، واصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان زيارة عدد من الأجنحة الإماراتية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة لمعرض الدفاع الدولي "آيدكس 2021"، حيث اطلع من مسؤولي الشركات المتخصصة في المجالات الدفاعية والتكنولوجيا الأمنية على أهم المشاريع والمعروضات الدفاعية من آليات وتقنيات ونظم متطورة والتي تعرضها خلال مشاركتها في المعرض.

وأكد أهمية تعزيز الكوادر الإماراتية المؤهلة بالخبرات والمهارات المتقدمة، والاستفادة من تبادل المعرفة والمعلومات مع الشركات العالمية المتقدمة في الصناعات الدفاعية.

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