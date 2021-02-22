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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن ومحافظ بورسعيد يتفقدان حديقة المنتزه

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:43 م
وزيرة التضامن ومحافظ
وزيرة التضامن ومحافظ بورسعيد
ولاء جمال
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قامت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة تفقدية لحديقة المنتزه بمحافظة بورسعيد، حيث افتتحا كشك "أخلاق" التابع لمؤسسة "مشكاة نور".

وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي كشك "أخلاق"، والذي يضم أنشطة مختلفة تستهدف نشر الوعي بالسلوك السليم الذي يتوافق مع عادات وتقاليد المجتمع المصري ويدعو إلى الحفاظ على الأخلاق.

وحرصت القباج والغضبان علي التقاط الصور التذكارية مع أطفال مؤسسة "مشكاة نور،" الذين بادلوا الوزيرة والمحافظ بالترحاب الشديد.

وتشهد زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لمحافظة بورسعيد لقاء ممثلي ٢٠ جمعية أهلية، بالإضافة إلي توجهها الى مدينة بورفؤاد لتفقد مساكن الأمل ومركز العزيمة الذي قام رئيس الجمهورية بافتتاحه مؤخرًا بالإضافة الى زيارة جامعة بورسعيد لافتتاح وحدة التضامن الاجتماعي التي تم انشاؤها بالجامعة وفقًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مختلف الجامعات المصرية.

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