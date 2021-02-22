القنوات العارضة لمسلسل «ورد» في رمضان

تواصل الفنانة حنان مطاوع، تصوير أحداث دورها في مسلسل "ورد" أولى بطولاتها في الدراما، حيث يتم التصوير في عدد من المناطق الخارجية بأكتوبر والتجمع الخامس، ومن المقرر أن يتم عرض العمل على قنوات النهار وosn ومنصة فيو وعدد من القنوات الخليجية.يشارك في بطولة العمل نضال الشافعي وصلاح عبدالله وتيم قمر وهاجر الشرنوبي وسارة الشامي، من تأليف فتحي الجندي، وإخراج شادي أبوشادي.