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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيطاليا تمدد حظر التنقل بين الأقاليم لـ27 مارس

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:59 م
ماريو دراجي
ماريو دراجي
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أقر رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، اليوم الإثنين، مرسومًا يمدد الحظر المفروض على التنقل بين أقاليم بلاد حتى 27 مارس المقبل.

وحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية، فإن الحظر الذي فرضته حكومة رئيس الوزراء السابق، جوزيبي كونتي، من بين القيود التي تهدف إلى مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد، كان من المقرر أن ينتهي سريانه يوم الخميس.

وأشارت إلى أن المرسوم الجديد يمدد كذلك العمل بالقاعدة التي لا يُسمح بموجبها سوى لشخصين بالغين وأطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، بزيارة منزل شخص آخر.

وقال وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا: "لا غنى عن الاستمرار في القيود مع (انتشار) السلالات (سلالات فيروس كورونا الجديدة)".

من جانبها، وعدت وزيرة الشئون الإقليمية، ماريا ستيلا جيلميني، بأن يقوم دراجي باتخاذ قرارات "في الوقت المناسب" بشأن قيود فيروس كورونا بالاتفاق مع الحكومات الإقليمية.

وكانت أحد الانتقادات الموجهة إلى حكومة كونتي السابقة هي أنها لطالما أعلنت عن القرارات المتعلقة بقيود فيروس كورونا في اللحظة الأخيرة، مما لا يمنح الأعمال التجارية الوقت الكافي للتكيف، ويحملها الكثير من التكاليف، وفقا للوكالة.

وسجلت إيطاليا منذ بداية الجائحة أكثر من مليونين و800 ألف إصابة بفيروس كورونا المسبب لكوفيد- 19، وأكثر من 95 ألفا و700 حالة وفاة جراء الإصابة به. 

وتعد حصيلة وفياتها ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد حصيلة بريطانيا.

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