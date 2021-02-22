تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

تفقدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم الإثنين، مشروع تغطية ترعة الخياطة، والتى تأتى ضمن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لبنود البروتوكول المبرم بين وزارتى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.جاء ذلك بحضور المهندس محمد عسل، رئيس مجلس إدارة شركة مياه، وحازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وجيهان حسين، مدير عام منطقة الأبنية التعليمية، وطارق بدوى، مدير مديرية الطرق والنقل.وناقشت "المحافظ" مع القائمين على المشروع من الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان، الخطوات والمعدلات التنفيذية لتغطية الترعة بطول كيلو و١٥٠ مترًا مرورًا بقريتى البصايلة والخياطة بتكلفة إجمالية للمرحلتين الأولى والثانية ٥٠ مليون جنيه، حيث أكدت على الانتهاء من هذه الأعمال وفقًا للبرنامج الزمنى المحدد لتحقيق الهدف من المشروع للحد من التلوث والحفاظ على البيئة والصحة العامة.ووجهت "محافظ دمياط" تعليماتها إلى مديرية الطرق برصف الطريق بالتوازى مع أعمال التغطية، وتخطيطه وإنشاء أرصفة جانبية، بالإضافة إلى إنشاء بالوعات لصرف مياه الأمطار بالطريق لتنسيق المنطقة بشكل حضارى.