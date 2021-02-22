الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

حصل "الدستور" على الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عبدالفتاح عجلان، إثر حادث انقلاب سيارته بالطريق الصحراوي دائرة وادى النطرون بمحافظة البحيرة.كانت محافظة البحيرة قد شهدت ظهر اليوم حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي القاهرة ـ الإسكندرية بدائرة مركز شرطة وادى النطرون لقى على إثرها رجل الأعمال ياسين عبدالفتاح عجلان- 68 سنة- مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد مصرعه، بينما أصيبت زوجته "اميره حازم الشريف" 58 سنة بكسر بالكعب اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، و"مصطفى عبدالحميد نصر" 28 سنة وتم نقلهما إلى مستشفى وادى النطرون لتلقى العلاج اللازم.وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.