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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:43 م
طاجن لسان العصفور
طاجن لسان العصفور باللحمة
إسلام جمال
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يعد طاجن لسان العصفور باللحم، من الأطباق الشهية، والذي يتهافت عليه الكثيرون، لمذاقة الجيد وفوائده للجسم.

في هذا التقرير نقدم طريقة سهلة لتحضير طاجن لسان العصفور باللحم في المنزل، على طريقة الشيف فاطمة أبوحاتي.


مكونات طاجن لسان العصفور باللحم:

2 كيس لسان العصفور
كيلو لحمة مكعبات صغيرة
طماطم مفرومة
2 بصلة كبيرة مفرومة
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملح وفلفل
سمنة
عود قرفة، مستكة، حبهان بودر، ورق لورا

طريقة تحضير طاجن لسان العصفور باللحم:

في وعاء نقوم بوضع ملعقة كبيرة سمنة ورفعها علي النار وتسخن، وبعد ذلك توضع قطع اللحم وتشوح جيدًا.

يضاف الفلفل والحبهان والمستكة واللورا، ويتم تحميرها مع اللحم، حتى تتحمص البهارات وتأخذ لون السوا.

تتم إضافة البصل والثوم ويتم تشوحهما دقيقتين، وبعد ذلك نهدي النار وتغطي اللحمة حتي تدخل في التسوية وبعد ذلك تتم إضافة الطماطم وتترك حتى النضج.

يضاف بعد ذلك الماء المغلي مع الملح والفلفل ويترك وعاء اللحمة حتى يكتمل سواها، وفي هذا الوقت نقوم بتحمير لسان العصفور مع ملعقة كبيرة سمنة للحصول على اللون الذهبي.

نقوم بعض ذلك بوضع لسان العصفور في طاجن وتوضع الشوربة واللحمة تكون مغطية لسان العصفور لا يقل عن 2 سم وتوضع بعد ذلك بالفرن بحرارة لا تقل عن 200.

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