طريقة عمل طاجن لسان العصفور باللحمة

يعد طاجن لسان العصفور باللحم، من الأطباق الشهية، والذي يتهافت عليه الكثيرون، لمذاقة الجيد وفوائده للجسم.في هذا التقرير نقدم طريقة سهلة لتحضير طاجن لسان العصفور باللحم في المنزل، على طريقة الشيف فاطمة أبوحاتي.مكونات طاجن لسان العصفور باللحم:2 كيس لسان العصفوركيلو لحمة مكعبات صغيرةطماطم مفرومة2 بصلة كبيرة مفرومةملعقة كبيرة ثوم مفرومملح وفلفلسمنةعود قرفة، مستكة، حبهان بودر، ورق لوراطريقة تحضير طاجن لسان العصفور باللحم:في وعاء نقوم بوضع ملعقة كبيرة سمنة ورفعها علي النار وتسخن، وبعد ذلك توضع قطع اللحم وتشوح جيدًا.يضاف الفلفل والحبهان والمستكة واللورا، ويتم تحميرها مع اللحم، حتى تتحمص البهارات وتأخذ لون السوا.تتم إضافة البصل والثوم ويتم تشوحهما دقيقتين، وبعد ذلك نهدي النار وتغطي اللحمة حتي تدخل في التسوية وبعد ذلك تتم إضافة الطماطم وتترك حتى النضج.يضاف بعد ذلك الماء المغلي مع الملح والفلفل ويترك وعاء اللحمة حتى يكتمل سواها، وفي هذا الوقت نقوم بتحمير لسان العصفور مع ملعقة كبيرة سمنة للحصول على اللون الذهبي.نقوم بعض ذلك بوضع لسان العصفور في طاجن وتوضع الشوربة واللحمة تكون مغطية لسان العصفور لا يقل عن 2 سم وتوضع بعد ذلك بالفرن بحرارة لا تقل عن 200.