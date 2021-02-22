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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

توج بوسام الأسير.. 20 معلومة عن قيس سعيد في ذكرى ميلاده

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:37 م
قيس سعيد
قيس سعيد
نرمين ضيف الله
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تسلّم قيس سعيد سدة الحكم في ظروف استثنائية عقب اضطرابات شهدتها كل نواحي تونس، ليأتي حكمه للجمهوروية الخضراء في وقت مُتخم بالملفات الشائكة التي جعلته يثير الجدل بين الأوساط السياسية بمختلف توجهاتها.

وفي يوم ميلاد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، يرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن أستاذ القانون الدستوري.

1. تولي منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1994-1999.
2. شغل منصب الأمين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري عامي 1990 و1995، وكان نائبا للرئيس.
3. أصبح عضو فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق الجامعة 1989-1990.
4. كان سعيد قد اكتسب شهرة كسياسي غير عادي، فلقد رفض الأموال المخصصة لتمويل حملته من قبل الدولة، على الرغم من أنه كان لديه الحق القانوني لنيلها.

5. جمع وديعة ضمان قدرها 10000 دينار (نحو 3000 يورو) للتسجيل في القائمة النهائية للمرشحين وذلك باللجوء للاستدانة من أفراد عائلته.
6. يعد قيس سعيد من العائلة السياسية الثورية في تونس.
7. حملته الانتخابات كانت "الشعب يريد" واستطاع بهذه الحملة البسيطة أن يكسب صوت ما يقرب 700 ألف ناخب تونسي.
8. فاز قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي دارت يوم 13 أكتوبر 2019 بعد تحقيقه أغلبية أصوات الناخبين التونسيين وخاصة من فئة الشباب الذي حضر بقوة في مكاتب الاقتراع.
9. حصل علي القلادة الكبري للنقيب الأكبر لوسام الجمهورية، الخاصة برئيس تونس لعام ٢٠١٩
10. حصل علي وسام الاستحقاق الوطني الجزائري برتبه الأسير فبراير ٢٠٢٠
11. قيس سعد أصبح مدرسًا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية من 1986-1999
12. عمل كمدرس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منذ عام 1999.
13. شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985.
14. دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 1986
15. حصل علي دبلومة المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو عام إيطاليا 2001
16. اشتهر بمداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي
17. رشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية 2019
18. فاز سعيد بالأغلبية الساحقة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية
19. ألقى خطبة على الشعب التونسي الذي قام بثورة حقيقيه بمفهوم جديد لا ضد الشرعية.
20. حصل سعيد على دبلوم فى سن 28 عاما من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري فى تونس.

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