توج بوسام الأسير.. 20 معلومة عن قيس سعيد في ذكرى ميلاده

تسلّم قيس سعيد سدة الحكم في ظروف استثنائية عقب اضطرابات شهدتها كل نواحي تونس، ليأتي حكمه للجمهوروية الخضراء في وقت مُتخم بالملفات الشائكة التي جعلته يثير الجدل بين الأوساط السياسية بمختلف توجهاتها.وفي يوم ميلاد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، يرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن أستاذ القانون الدستوري.1. تولي منصب مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بسوسة 1994-1999.2. شغل منصب الأمين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري عامي 1990 و1995، وكان نائبا للرئيس.3. أصبح عضو فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق الجامعة 1989-1990.4. كان سعيد قد اكتسب شهرة كسياسي غير عادي، فلقد رفض الأموال المخصصة لتمويل حملته من قبل الدولة، على الرغم من أنه كان لديه الحق القانوني لنيلها.5. جمع وديعة ضمان قدرها 10000 دينار (نحو 3000 يورو) للتسجيل في القائمة النهائية للمرشحين وذلك باللجوء للاستدانة من أفراد عائلته.6. يعد قيس سعيد من العائلة السياسية الثورية في تونس.7. حملته الانتخابات كانت "الشعب يريد" واستطاع بهذه الحملة البسيطة أن يكسب صوت ما يقرب 700 ألف ناخب تونسي.8. فاز قيس سعيد في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية التي دارت يوم 13 أكتوبر 2019 بعد تحقيقه أغلبية أصوات الناخبين التونسيين وخاصة من فئة الشباب الذي حضر بقوة في مكاتب الاقتراع.9. حصل علي القلادة الكبري للنقيب الأكبر لوسام الجمهورية، الخاصة برئيس تونس لعام ٢٠١٩10. حصل علي وسام الاستحقاق الوطني الجزائري برتبه الأسير فبراير ٢٠٢٠11. قيس سعد أصبح مدرسًا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية من 1986-199912. عمل كمدرس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منذ عام 1999.13. شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 1985.14. دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تونس 198615. حصل علي دبلومة المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو عام إيطاليا 200116. اشتهر بمداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي17. رشح قيس سعيد في الانتخابات الرئاسية التونسية 201918. فاز سعيد بالأغلبية الساحقة في الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية19. ألقى خطبة على الشعب التونسي الذي قام بثورة حقيقيه بمفهوم جديد لا ضد الشرعية.20. حصل سعيد على دبلوم فى سن 28 عاما من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري فى تونس.