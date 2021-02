موعد عرض مسلسل «فى يوم وليلة»

مسلسل "في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.



اقرأ أيضاً.. تفاصيل الحلقة الأولى من مسلسل في يوم وليلة لـ أيتن عامر وقام المطرب إبراهيم الحكمي بتسجيل الأغنية الخاصة بتتر العمل وهى من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم. مسلسل "في يوم وليلة" بطولة أحمد رزق، أيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعى والفنان الكبير صلاح عبد الله ومحمد مهران وولاء الشريف، وداليا مصطفى، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي.اقرأ أيضاً..

انطلق مؤخرا أحداث مسلسل "في يوم وليلة" وسط ردود أفعال إيجابية نظرا لانطلاقته القوية المليئة بالإثارة والغموض، على قناه On E.ويعرض المسلسل على قناة ON في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، والإعادة على قناة ON دراما فى تمام الساعة العاشرة مساءً.ويتناول العمل في قصة "خالد" ويجسد شخصيته أحمد رزق، حيث يستيقظ مفزوعا على كابوس بأن حياته ستنهار وسارة زوجته تحاول تهدئته، ويتم إلغاء توقيع العقود من الشركة قبل إبرامها بساعات، وتزداد أزماته المالية، ويجري والده جراحة بالقلب ما يضطره لبيع سيارته ليحيي، وخلال تواجده بمكتبه يجد نفسه ممسكا بمسدس وأمامه فتاة غارقة في دمائها ويتذكر الكابوس.وتدور أحداث مسلسل "في يوم وليلة" حول تدهور حياة "خالد" الذي يجسد دوره أحمد رزق الاقتصادية وتزداد صعوبة بعد تعثرات في عمله ومرض والده وإجرائه جراحة بالقلب وذلك بالتزامن مع رؤيته لكابوس يراوده بأنه سيتورط في حادث سيقلب حياته رأسا على عقب.