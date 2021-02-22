الإمارات توقع صفقات عسكرية بـ7.293 مليار درهم

أعلنت القوات المسلحة الإماراتية، الإثنين، توقيع صفقات عسكرية بـ 7.293 مليار درهم (الدولار يعادل 3.67 درهم) مع شركات محلية ودولية، خلال اليوم الثاني لمعرض الدفاع الدولي بأبوظبي "آيدكس".قال المتحدث الرسمي للمعرض العميد ركن محمد الحساني إن إجمالي الصفقات الخارجية للقوات المسلحة الإماراتية بلغت 6.983 مليار درهم، والتي تمثل نسبة 95 بالمئة من إجمالي قيمة الصفقات، فيما بلغت قيمة الصفقات المحلية 310 ملايين درهم بنسبة 5 بالمئة.أضاف العميد الحساني في تصريح للصحفيين: "وصل حجم الصفقات للقوات المسحلة الإماراتية خلال يومين 323ر12 مليار درهم".