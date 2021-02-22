اتفاق سعودي إماراتي لنقل إنتاج العربات المدرعة إلى المملكة

وقّعت الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي)، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، الإثنين، اتفاقية تعاون مشترك مع شركة "نمر" الإماراتية التابعة لمجموعة "إيدج" والرائدة في صناعة العربات العسكرية المُدولبة خفيفة ومتوسطة الوزن، التي أثبتت كفاءتها في المهام القتالية، وذلك لتزويد المملكة بحاجتها من العربات المدرعة.وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم أنه "بموجب هذه الشراكة، ستعمل شركة (سامي) بشكلٍ حصريٍّ مع شركة "نمر" المصنعة الأصلية لعربة "جيس" المدرعة المضادة للكمائن والألغام (إم آر إيه بي) ذات الدفع الرباعي، لإنتاج هذه العربات المدرعة محليًا في المملكة"، مشيرة إلى أنه "على الرغم من أنه سيتم إنتاج وحدات مبنية بالكامل مبدئيًا في دولة الإمارات من قبل شركة "نمر"، فإن الاتفاقية تنص على نقل الإنتاج والتقنية إلى المملكة وتطوير سلاسل الإمداد فيها من أجل تمكين الشركتين من التصنيع المشترك لجميع عربات "جيس" التي ستوفر للمملكة مستقبلًا".ووقَّعت الاتفاقية على هامش معرض ومؤتمر الدفاع الدولي "أيدكس" لعام 2021 الذي أقيم في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.ونقلت وكالة "واس" عن الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية المهندس وليد أبوخالد قوله "مع التركيز العالي على نقل التقنية وإيجاد فرص عمل جديدة للمواهب السعودية بفضل هذه الشراكات، فإننا نعمل في سبيل تحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030 المتمثل في توطين أكثر من 50 بالمئة من الإنفاق على المعدات العسكرية بحلول العام 2030".بدوره، قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في إيدج فيصل البناي: "نطمح إلى التوسع في هذا الالتزام مع زملائنا في الشركة السعودية للصناعات العسكرية، حيث تمثل هذه الاتفاقية التعاون العسكري الأول بين السعودية والإمارات وخطوة كبرى في تدعيم العلاقات المتينة بالفعل بين البلدين".وتُعَد هذه الاتفاقية الأولى بين شركات سعودية ونظيراتها الإماراتية في قطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وبفضل هذا التعاون الجديد ستتمكن شركة (سامي) من تزويد القوات العسكرية السعودية بعربة مدرعة من طراز، رفيع المستوى اختبرت داخل المملكة وقيِّمت بعناية من قِبل المختصين العسكريين في المملكة.