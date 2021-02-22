رفع 1430 طن قمامة بغرب الإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين، وتيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.وبناء على شكاوى المواطنين من تواجد تراكمات من القمامة بمنطقة مساكن مصيلحى قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان برفع كميات كبيرة تقدر بـ١٤٣٠ طن قمامة بمساكن مصيلحي منطقة غيط العنب على مدار 7 أيام عمل متواصل وجار استكمال الأعمال بالمنطقة.يأتي ذلك في إطار تذليل أسباب الشكاوى الواردة من المواطنين فيما يتعلق بالتخلص من القمامة والمخلفات في الشوارع وإعادة المظهر الحضاري إلى شوارع الثغر.