رفع 1430 طن قمامة بغرب الإسكندرية
الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:49 م
هبه عويضهطباعة
شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية بالمحافظة بالاستجابة السريعة والفورية لشكاوي المواطنين، وتيسير سُبل تلقي ورصد شكاوى المواطنين وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.
وبناء على شكاوى المواطنين من تواجد تراكمات من القمامة بمنطقة مساكن مصيلحى قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان برفع كميات كبيرة تقدر بـ١٤٣٠ طن قمامة بمساكن مصيلحي منطقة غيط العنب على مدار 7 أيام عمل متواصل وجار استكمال الأعمال بالمنطقة.
يأتي ذلك في إطار تذليل أسباب الشكاوى الواردة من المواطنين فيما يتعلق بالتخلص من القمامة والمخلفات في الشوارع وإعادة المظهر الحضاري إلى شوارع الثغر.
وبناء على شكاوى المواطنين من تواجد تراكمات من القمامة بمنطقة مساكن مصيلحى قام حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان برفع كميات كبيرة تقدر بـ١٤٣٠ طن قمامة بمساكن مصيلحي منطقة غيط العنب على مدار 7 أيام عمل متواصل وجار استكمال الأعمال بالمنطقة.
يأتي ذلك في إطار تذليل أسباب الشكاوى الواردة من المواطنين فيما يتعلق بالتخلص من القمامة والمخلفات في الشوارع وإعادة المظهر الحضاري إلى شوارع الثغر.