واشنطن: سنعمل مع الحلفاء لتوسيع الاتفاق مع إيران

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الإثنين، أن واشنطن تسعى للتعامل مع أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار وتطويرها للصواريخ الباليستية.وأبلغ ‏بلينكن مؤتمر نزع السلاح الأممي، اليوم، سعي واشنطن لإطالة وتعزيز الاتفاق النووي مع إير‎ان، وذلك وفق قناة العربية.‏وشدد الوزير الأمريكي على ضرورة قيام إيران بالوفاء بالتزاماتها الدولية، خصوصا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، متعهّدًا بالعمل مع الحلفاء والشركاء لتقوية وتوسيع الاتفاق مع إيران، ليشمل مجالات أخرى.ووافقت إيران، أمس، على توقيع اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التفتيش على مواقعها النووية.