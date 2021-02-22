11 أبريل.. محاكمة متهم بترويج أفكار داعش على «فيسبوك»

تعقد محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، أولى جلسات محاكمة صاحب حساب خاص يسمى "أبوحمزة أسدالله" على تطبق "فيسبوك" لترويج أفكار تنظيم داعش الإرهابي، يوم 11 أبريل المقبل، أمام الدائرة الثالثة جنايات والمنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار محمد عبدالستار كامل.وأسندت النيابة العامة للمتهم، الترويج لارتكاب الجرائم الإرهابية بطريق غير مباشر، بأن روج عبر حسابه الخاص المسمى "أبوحمزة أسدالله" على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لأفكار ومعتقدات جماعة داعش التكفيرية، الداعية لاستخدام العنف ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين.كما اتهمته النيابة العامة، باستخدام موقع على الانترنت، بغرض الترويج لأفكار ومعتقدات داعية لارتكاب جرائم إرهابية.