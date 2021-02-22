«خدوا حاجات الرقاصة».. مأساة تحية كاريوكا مع أسرتها

كانت لتحية كاريوكا الكثير من المشكلات مع أسرتها حين عملت بالرقص، ومن المواقف التي تناست فيها كاريوكا كل هذه الأمور ما حدث معها في العدوان الثلاثي، وتطوعت في ذلك الوقت للذهاب لميدان المعركة لتمريض الجرحة، وفي المستشفى بعد إحدى الغارات راحت تجري من جريح لآخر.وسمعت تحية صوتًا يناديها: "عمتي تحية"، وعرفت صوته وجرت إليه وكان ابن أخيها، وقال لها إن والده من الجرحى أيضًا، ونسيت تحية ذكرياتها المؤلمة مع أخيها الأكبر في طفولتها وكيف كان يعذبها وجرت إليه ورأته يعاني جراحه، لكنه أشاح بوجهه عنها ورفض أن تساعده، بل رفض أن يكلمها لكنها ظلت تخدمه وفي أول فرصة نقلته للقاهرة.جاء ذلك في تقرير نشرته مجلة الكواكب، والذي رصد أن تحية حين مات أحد أقربائها سافرت إلى بلدتهم السويس، وأخذت معها كل ما رأت أن الأسرة ستحتاج إليه، وعندما رأتها زوجة أبيها قالت للأولاد: "خدوا يا أولاد الحاجات اللي جايبهالكم الرقاصة".