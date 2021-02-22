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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

10180 إصابة و202 وفاة بكورونا في إندونيسيا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:39 م
كورونا في إندونيسيا
كورونا في إندونيسيا
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أعلنت السلطات الإندونيسية تسجيل 10 آلاف و180 إصابة جديدة و202 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأوضحت فرقة العمل المعنية بالتعامل مع أزمة كورونا في البلاد - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإندونيسية الرسمية (أنتارا)، اليوم الإثنين أن إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد ارتفع إلى مليون و288 ألفًا و833 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 34 ألفًا و691 حالة وفاة.

وأشارت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا في إندونيسيا ليصل إلى مليون و96 ألفًا و994 شخصًا بعد تعافي 9 آلاف و918 شخصًا اليوم، فيما لا تزال هناك 157 ألفًا و148 حالة نشطة تخضع للعلاج.

جدير بالذكر أن إندونيسيا تتصدر قائمة الدول الأكثر تضررًا جراء فيروس كورونا في جنوب شرق آسيا.

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