تفاصيل توقعات الأرصاد الجوية لطقس غدا الثلاثاء 23-2-2021

لذلك تعرض لكم الدستور في السطور التالية توقعات الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء حتى يتسنى للمواطنين ارتداء ما يناسبهم ويحافظ على صحتهم من الملابس الثقيلة وضبط توقيتات خروجهم طبقا لموجة الطقس السيئ.

توقعات الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء



وتابع مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود نشاطات للرياح خلال اليومين المقبلين، لكنه يكون أخف حدة من تلك التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، مع انخفاض الحرارة درجتين عن المعدلات.



توقعات الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء

وبشكلا عام فإن توقعات هيئة الأرصاد الجوية إن طقس غدا الثلاثاء سيكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للدفء على القاهرة الكبرى، دافئ على شمال الصعيد، معتدل على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال ضالبحر الأحمر، حارض على جنوب الصعيد.

وبناء علي ما أفادت به الهيئة العامة للأرصاد الجوية فهناك انخفاض في درجات الحرارة غدا الثلاثاء قرابة 3 أو 4 درجات من اليوم.وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود للرياح يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.ووفقا لتصريح محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لبرنامج علي مسئوليتيالمذاع علي فضائية صدي البلد فإن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها مصر خلال 48 ساعة المقبلة.وأكد شاهين أنه خلال هذه الفترة فإن العالم كله يعاني من التقلباتض الجوية التي باتت أكثر حدة وعنفًا.وتوقع تساقط أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد خاصة في بعض المناطق مثل الضبعة، والإسكندرية، ومطروح، ومعظم أنحاء الجمهورية يوم الثلاثاء.اقرأ أيضاً..