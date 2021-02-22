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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل توقعات الأرصاد الجوية لطقس غدا الثلاثاء 23-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:41 م
طقس
طقس
أسماء منصور
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يرغب المواطنون في معرفة توقعات الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء بعد أن شهدت البلاد موجة من الصقيع وانخفاض في درجة الحرارة الأيام الماضية تبعتها تساقط بعض الأمطار خاصة على السواحل الشمالية للبلاد في مصر.
 لذلك تعرض لكم الدستور في السطور التالية توقعات الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء حتى يتسنى للمواطنين ارتداء ما يناسبهم ويحافظ على صحتهم من الملابس الثقيلة وضبط توقيتات خروجهم طبقا لموجة الطقس السيئ.

وبناء علي ما أفادت به الهيئة العامة للأرصاد الجوية فهناك انخفاض في درجات الحرارة غدا الثلاثاء قرابة 3 أو 4 درجات من اليوم.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود للرياح يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية.

توقعات الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء

ووفقا لتصريح محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية لبرنامج علي مسئوليتي
المذاع علي فضائية صدي البلد فإن هناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية تشهدها مصر خلال 48 ساعة المقبلة.

وأكد شاهين أنه خلال هذه الفترة فإن العالم كله يعاني من التقلباتض الجوية التي باتت أكثر حدة وعنفًا.

وتوقع تساقط أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بالرعد خاصة في بعض المناطق مثل الضبعة، والإسكندرية، ومطروح، ومعظم أنحاء الجمهورية يوم الثلاثاء.

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وتابع مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بوجود نشاطات للرياح خلال اليومين المقبلين، لكنه يكون أخف حدة من تلك التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي، مع انخفاض الحرارة درجتين عن المعدلات.

توقعات الأرصاد الجوية غدا الثلاثاء


وبشكلا عام فإن توقعات هيئة الأرصاد الجوية إن طقس غدا الثلاثاء سيكون مائلًا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، مائلًا للدفء على القاهرة الكبرى، دافئ على شمال الصعيد، معتدل على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال ضالبحر الأحمر، حارض على جنوب الصعيد.

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