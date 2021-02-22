تعرف على موعد امتحانات الصف الأول الاعدادي 2021 الترم الأول

موعد امتحانات الصف الأول الاعدادي 2021، من الأمور التي تحظى بنسبة بحث مرتفعة جدًا خلال هذه الفترة، بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن مواعيد الامتحانات لجميع مراحل النقل، حيث أكد أنه سيكون امتحان موحد، أي أن الطالب سيمتحن جميع المواد في ورقة واحدة، بحيث تضم ما يزيد عن 6 أسئلة، وذلك تحسبا لأية ظروف مع اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة والاجراءات الاحترازية لمواجهة أزمة كورونا المستجدة.





موعد امتحانات الصف الأول الاعدادي 2021 الترم الأول





حددت وزارة التربية والتعليم، أن يوم 3 مارس، هو موعد امتحانات الصف الأول الاعدادي 2021، حيث يؤدي الطلاب يوم واحد لجميع المواد بحيث تضم الورقة من 5 إلى 6 أسئلة.





موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

حيث من المقرر أن تجرى امتحانات الفصل الدراسي الأول في الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس 2021، ومن المفترض أن يؤدي الطلاب امتحانات إلكترونية بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز التابلت، وورقي لباقي الفئات التي لم تستلم التابلت، بلجان مراقبة ومؤمنة حسب الجدول المرفق.





ومن جانبها، كشفت الوزارة عن تفاصيل الامتحانات، حيث أنه من المقرر أن لا تضاف درجات الشهادة الاعدادية لا تضاف إلى المجموع في الفصل الدراسي الأول، ولكن لابد أن يجتاز الطالب الامتحان، وأنه من الصف الأول حتى الخامس الابتدائي مرحلة تقييم للطلاب، من خلال التقارير الشهرية.





رابط تحميل نماذج امتحان الصف الأول الإعدادي 2021





يستطيع طلاب المرحلة الإعدادية، الذين يريدون الحصول على نماذج استرشادية لمسعدتهم على اجتياز الامتحانات النهائية عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الرسمي، وذلك من خلال الدخول عبر الرابط التالي: http://www.moe.gov.eg

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وخلال المؤتمر الذي عقده وزير التربية والتعليم، الدكتور طارق شوقي، أن تم الاتفاق على آلية الامتحانات لمختلف المراحل والصفوف التعليمية "التعليم ما قبل الجامعي"، حيث تقرر إجراء امتحان موحّد متعدد التخصصات، للطلاب، وأن امتحانات الشهادة الإعدادية ستكون يوم 7 مارس المقبل 2021، في جميع المواد، وتستمر مدته 3 ساعات أو يزيد.