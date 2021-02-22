«المصريين الأحرار» يشارك في جلسة «قصة الحزب الشيوعي الصيني»

شارك حزب المصريين الأحرار في جلسة الإحاطة التي تنظمها لجنة العلاقات الخارجية للحزب الشيوعي الصيني تحت عنوان "قصة الحزب الشيوعي الصيني"، عبر تقنية زووم.وحضر اللقاء إسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار لشؤون الشباب وعضو المكتب السياسي، ضمن 330 ممثل لعدد 200 حزب سياسي من 70 دولة مختلفة، حيث ناقشوا التبادل والتفاعل حول حماية صحة أرواح الشعب ومكافحة الفقر، وتعزيز التبادل الحزب الشيوعي وحزب المصريين الأحرار وسائر الأحزاب المشاركة.وركزت الجلسة على تفعيل دور الأحزاب من أجل الحياة الأفضل للشعب، ولاسيما بأنها هدف مشترك للأحزاب في جميع الدول تهدف تعزيز رفاهية الشعب.وجاء في البيان المشترك للجلسة، أن فيروس كورونا تفشي في 200 دولة ومنطقة وحصد أرواح قرابة مليوني شخص مما يدعو إلى مواصلة وضع سلامة أرواح الشعوب بالمقام الأول وبذل كل الجهود لإنقاذ الأرواح وتبني رؤية مستقبلية لبناء مجتمع الصحة المشتركة للبشرية.وأوضح أن جائحة كورونا أوقعت 200 مليون نسمة في حالة الفقر مما يشكل صدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية مما القي بظلاله على أجندة التنمية المستدامة 2030، مما يدعو لتعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية وحماية سلاسل الصناعة، وتخفيف الديون وتسهيل التجارة.وتوافق البيان على ضرورة ضمان حقوق الإنسان، لان البقاء والتنمية في المرتبة الأولي لحقوق الإنسان الأساسية، مع احترام تنوع طرق التنمية ورفض تَسْيِيس، ورفض قاطع لكافة صور التدخل في شؤون الدول الداخلية.كما تبني الحضور إرساء الاستقرار الاجتماعي والوحدة والمساواة بين المجموعات العرقية، وهو محل تقدير وإحترام لحماية حرية الاعتقاد الديني والقومي، حيث وصف الحزب الشيوعي الصيني الشائعات والمزاعم المتداولة عن "إبادة الجماعية" في شينجيانغ، بأنها تضليل للمجتمع الدولي ويهدف تشويه صورة الدولة.