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الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيتوني: الحراك الشعبي حدث تاريخي ساهم في صون حرمة الجزائر

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:19 م
الطيب زيتوني
الطيب زيتوني
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قال الطيب زيتوني، وزير المجاهدين وذوي الحقوق الجزائري، إن الحراك الشعبي حدث تاريخي مفصلي ساهم في صون حرمة الجزائر، مشيدا بدعم الجيش الجزائري لهذا الحراك السلمي.

أضاف زيتوني في كلمته اليوم خلال مؤتمر لإحياء اليوم الوطني للأخوة والتلاحم بين الشعب وجيشه من أجل الديمقراطية، الموافق لذكرى انطلاق الحراك الشعبي في 22 فبراير 2019 الحراك الذي اعتمده الشعب الجزائري منهجًا سلميًا حضاريًا للتغيير الديمقراطي وترسيخ العدالة الاجتماعية وتكريس دولة القانون ساهم في صون حرمة الجزائر وتعزيز الترابط والتماسك بين بناتها وأبنائها".

وقال زيتوني في كلمته التي ألقاها نيابة عنه الأمين العام للوزارة العيد ربيقة إن هذا الحراك الشعبي إنجاز تاريخي نابع من إرادة ذاتية وإجماع وطني، ودعا إلى ضرورة أن يقف الجميع وقفة رجل واحد وراء التوجه النوفمبري المتجدد لمواجهة مختلف التحديات.

ودعا الأجيال الجديدة إلى الاسترشاد بالمضامين الفكرية الوطنية التي أسست للمشروع الوطني الحضاري الذي أرست دعائمه مرجعية ثورة نوفمبر التحريرية، من أجل استكمال مسيرة الجزائر الجديدة وصياغة المستقبل الواعد لتحقيق المزيد من المكاسب.

وأشاد زيتوني بدعم الجيش الجزائري للحراك الشعبي والحفاظ على مؤسسات الدولة وإنقاذ البلاد من المتربصين بها، وقال إن "هذا الجيش يعد درع الأمة وحصنها الحصين المحافظ على واجباته الدستورية وعلى وحدة الوطن".

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