إيطاليا تستنكر «الهجوم الجبان» الذى أودى بسفير روما فى الكونغو

استنكر الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، الإثنين، "الهجوم الجبان" الذي قُتل خلاله سفير روما في جمهورية الكونغو لوكا أتانازيو، إضافة إلى شرطي إيطالي هو فيتوريو ياكوفاتشي وسائقهما.أضاف ماتاريلا: "الجمهورية الإيطالية في حداد على موظفي الدولة الذين فقدوا حياتهم أثناء ممارسة مهامهم" منددًا بـ"عمل عنيف" نُفّذ عندما كانوا على متن سيارة ضمن موكب بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديموقراطية (مونوسكو).وتوفي أتانازيو (43 عامًا) متأثرا بجروح أصيب بها حين تعرض الموكب الأممي لإطلاق رصاص قرب غوما اثناء رحلة ميدانية، على ما أفاد مصدر دبلوماسي كبير في كينشاسا.وأعرب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو عن "حزنه العميق واستيائه الشديد"، معلنًا عن قطع مشاركته في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل وعودته المبكرة إلى روما.أضاف أنّ "ملابسات هذا الهجوم الوحشي لم تعرف بعد ولن ندخر جهدًا في تسليط الضوء على ما حدث".ويشغل أتانازيو منصب سفير إيطاليا في الكونغو الديموقراطية منذ اكتوبر 2019، بعد أن وصل إلى البلاد في 2017 كرئيس بعثة، حسب سيرته الذاتية الرسمية.