وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي: يخدم أهالي جنوب الصعيد

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مجمع الأقصر الطبي الدولي ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 3 مستشفيات و17 وحدة ومركزًا طبيًا، والمقرر الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، لتنضم للمرحلة الأول والتي انطلقت بـ4 مستشفيات و42 وحدة ومركزًا طبيًا، بإجمالي 7 مستشفيات، و59 وحدة ومركزًا طبيًا بمحافظة الأقصر، بتكلفة بلغت 9.6 مليار جنيه.جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقًا)، بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمبنى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمجمع، موضحًا أن تكلفة الإنشاءات والتجهيزات تبلغ 1.2 مليار جنيه، حيث استمعت الوزيرة إلى شرح مفصل عن أقسام المجمع والخدمات الطبية التي من المقرر أن يقدمها للمواطنين، ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة أكدت أن المجمع سيصبح صرحًا طبيًا كبيرًا يقدم الخدمات الطبية لأهالي محافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات، كما أوضحت أن المجمع يضم عددًا من المبان التخصصية في (أمراض الكلى، الرمد، مبنى طب أسرة)، بالإضافة لـ22 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، ومبنى للطوارئ، كما يضم المجمع بنك دم إقليمي، بالإضافة إلى وحدة "زرع النخاع"، وسكن للأطباء والتمريض مجهزين على أعلى مستوى، كما أشارت إلى الربط المميكن بين كل العيادات بالمجمع.ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من كل التجهيزات وفقًا للمواعيد الزمنية المحددة، وتوريد الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبارها للتأكد من كفاءتها قبل بدء التشغيل، كما وجهت بسرعة تطوير مبنى مديرية الشئون ومبنى هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر على أحدث النظم ووفقًا لأكواد البناء للمنشآت بالتأمين الصحي الشامل.يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء)، والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.