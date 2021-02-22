رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة تتفقد مجمع الأقصر الطبي: يخدم أهالي جنوب الصعيد

الإثنين 22/فبراير/2021 - 06:22 م
جولة وزيرة الصحة
جولة وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن مجمع الأقصر الطبي الدولي ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، والتي تضم 3 مستشفيات و17 وحدة ومركزًا طبيًا، والمقرر الانتهاء منها خلال الأشهر القليلة القادمة، لتنضم للمرحلة الأول والتي انطلقت بـ4 مستشفيات و42 وحدة ومركزًا طبيًا، بإجمالي 7 مستشفيات، و59 وحدة ومركزًا طبيًا بمحافظة الأقصر، بتكلفة بلغت 9.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان مجمع الأقصر الطبي الدولي (مستشفى الأقصر الدولي سابقًا)، بمحافظة الأقصر، اليوم الإثنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، والدكتور مصطفى غنيمة مساعد الوزيرة لشئون الطب العلاجي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والمهندس أكرم سامي معاون وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، في إطار متابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام الصحي والتوعية والتواصل المجتمعي والسكاني، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للمبنى مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمجمع، موضحًا أن تكلفة الإنشاءات والتجهيزات تبلغ 1.2 مليار جنيه، حيث استمعت الوزيرة إلى شرح مفصل عن أقسام المجمع والخدمات الطبية التي من المقرر أن يقدمها للمواطنين، ضمن المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالأقصر.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوزيرة أكدت أن المجمع سيصبح صرحًا طبيًا كبيرًا يقدم الخدمات الطبية لأهالي محافظة الأقصر وإقليم جنوب الصعيد بمختلف التخصصات، كما أوضحت أن المجمع يضم عددًا من المبان التخصصية في (أمراض الكلى، الرمد، مبنى طب أسرة)، بالإضافة لـ22 عيادة خارجية بمختلف التخصصات الطبية، ومبنى للطوارئ، كما يضم المجمع بنك دم إقليمي، بالإضافة إلى وحدة "زرع النخاع"، وسكن للأطباء والتمريض مجهزين على أعلى مستوى، كما أشارت إلى الربط المميكن بين كل العيادات بالمجمع.

ولفت "مجاهد" إلى أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من كل التجهيزات وفقًا للمواعيد الزمنية المحددة، وتوريد الأجهزة الطبية وغير الطبية واختبارها للتأكد من كفاءتها قبل بدء التشغيل، كما وجهت بسرعة تطوير مبنى مديرية الشئون ومبنى هيئة الإسعاف بمحافظة الأقصر على أحدث النظم ووفقًا لأكواد البناء للمنشآت بالتأمين الصحي الشامل.

يذكر أن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تضم 6 محافظات هي (الإسماعيلية، الأقصر، جنوب سيناء)، والتي انطلقت بها المنظومة يوم 16 فبراير من العام الجاري، و(بورسعيد) التي انطلقت بها المنظومة بها في يوليو 2019، بالإضافة إلى محافظتي (السويس وأسوان) والمقرر إطلاق المنظومة بهما خلال الفترة المقبلة.

موضوعات متعلقة

ضبط فرد شرطة أطلق النار على زملائه فى وحدة مرور بنى سويف

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

أكواد امتحانات الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2021

رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020

الصور

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

أحمد علي: سيظل الكتاب الورقي محتفظًا بجماله المعنوي

سامح فايز: أخطر ألاعيب دور النشر هو صناعة نجوم وهميين

«ارسم بطلك».. مبادرة لتحويل أبطال الأعمال الأدبية للوحات فنية

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»