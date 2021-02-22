الأسهم الأمريكية تنخفض عند الفتح متضررة من مخاوف التضخم

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الإثنين مع صعود عوائد السندات واحتمالات تزايد التصخم، وهو ما أثار مخاوف بشأن قيم الأسهم وأثّر سلبًا على أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 113.20 نقطة، أو ما يعادل 0.36 بالمائة، إلى 31381.12 نقطة في بداية جلسة التداول ببورصة وول ستريت بينما نزل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي 21.20 نقطة، أو 0.54 بالمائة، إلى 3885.55 نقطة.وهبط المؤشر ناسداك المجمع 160.30 نقطة، أو 1.16 بالمائة، إلى 13714.20 نقطة.