لبنان وفرنسا توقعان مشاريع للتعاون العسكري

وقع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون والسفيرة الفرنسية في بيرون آن جريو ثلاثة مشاريع للتعاون العسكري.وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني اليوم الإثنين: إن العماد جوزيف عون استقبل في مكتبه في اليرزة، السفيرة الفرنسية جريو والملحق العسكرى العقيد الركن فابريك شابيل على رأس وفد مرافق، وتمّ توقيع ثلاثة مشاريع في مجالات القتال الجبلي والتدريب والتنسيق والإنقاذ البحري المشترك.وأعلن قائد الجيش اللبناني في كلمة له "أن المشاريع التي تم توقيعها سيكون لها انعكاسات ايجابية لتطوير مستوى العسكريين في مجالات عديدة".وأضاف العماد عون "أن المساعدات المقدَّمة من الجيوش الصديقة تعكس التقدير والثقة في أداء المؤسسة العسكرية للمهمات الملقاة على عاتقها في مواجهة مختلف التحديات بكل إصرار وعزيمة".وأشاد العماد عون "بالدعم الذي تقدمه فرنسا للجيش اللبناني لتطوير قدراته عتادًا وتدريبًا"، موجهًا الشكر "للدولة الفرنسية وجيشها الصديق على الدعم والثقة لتطوير القدرات العملانية".وشدّد العماد عون على أن "الجيش سيبقى حامي الاستقرار ومحط ثقة الجميع".كان الجيش اللبناني قد تسلم مطلع الشهر الجاري 100 آلية نقل خفيفة مصفحة مقدمة هبة من السلطات البريطانية.