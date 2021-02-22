«ارسم بطلك».. مبادرة لتحويل أبطال الأعمال الأدبية للوحات فنية

أعلن المشروع الوطني للقراءة فوز 5 فنانين من المحترفين والهواة في مسابقة "ارسم بطلك" التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، بمشاركة مئات الرسامين من مختلف الأعمار السنية.وركزت المسابقة على إتاحة الفرصة لعشاق الرسم من تحويل شخصياتهم المفضلة من الكتب والأعمال الأدبية المتنوعة إلى لوحات فنية بديعة، لتنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي بانضمام مئات الرسامين.ومن أشهر الشخصيات التي اهتم المشاركين برسمها هي رفعت إسماعيل من سلسلة "ما وراء الطبيعة" للكاتب أحمد خالد توفيق، والمحقق كونان وشخصيات عبلة وفرحانة من أعمال خاصة بالأطفال والنجم المصري محمد صلاح عن كتاب حكاية بطل.وعرضت الأعمال الفنية على لجنة تحكيم مختصة قبل اختيار الفائزون بالمسابقة ليتم تسليمهم مجموعة قيمة من الكتب، وجرت المسابقة بالتعاون مع جروب "ارسم" الذي يضم أكثر من 150 ألف عضو.تجدر الإشارة إلى أن المسابقة برعاية المشروع الوطني للقراءة وهو مشروع وطني إبداعي أطلقته مؤسسة البحث العلمي بدولة الإمارات العربية المتحدة وبفرعها الإقليمي في مصر وإفريقيا، يهدف إلى تنمية الوعي بأهمية القراءة لدى المجتمع المصري.