رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين: علينا توحيد الجهود مع الدول الأخرى لإنتاج لقاحات كورونا

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:40 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
طباعة
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إن روسيا بحاجة إلى توحيد الجهود مع الدول الأخرى وبينها الدول الأوروبية من أجل إنتاج اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، مؤكدًا في الوقت ذاته على حجم التعاون مع بيلاروس في هذا المجال.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله، خلال لقائه مع رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، في سوتشي، حول مسألة اللقاحات وإنتاجها: "علينا توحيد الجهود، ويشمل ذلك الأوروبيين. نحاول القيام بذلك، ومنفتحون على العمل المشترك".

وأوضح الرئيس الروسي أن موسكو زودت بيلاروس بتكنولوجيا تصنيع اللقاحات الروسية، وبالتالي بات بإمكانهم البدء في تصنيعها محليًا على أراضيهم.

وتابع بوتين قائلًا: إن التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة كورونا بدأ ويتطور بشكل ناجح.

وأضاف: "كانت أولى الشحنات من اللقاحات قد وصلت العام الماضي إلى بيلاروس، وهذا العام في فبراير ومارس سيكون هناك شحنات أخرى، أهم شيء برأيي هو النقل الناجح للتكنولوجيا المرتبطة باللقاحات".. مشددًا على أنه لا توجد أي دولة في تعاون مع روسيا في مجال اللقاحات- أقرب من بيلاروس.

من جانبه، أشار لوكاشينكو إلى أن بيلاروس قد تبدأ تصنيع اللقاح الروسي في مارس المقبل، وأن كل الاتفاقيات حول خطط التعاون بين الجانبين الروسي والبيلاروسي في مختلف المجالات، باتت تقريبًا جاهزة للتوقيع من الطرفين، موضحًا أن "هناك 33 اتجاهًا وخطط طورناها للتعاون. والآن اتفقنا على تحديثها، حكوماتنا ستعمل على ذلك، وبالفعل قامت بالكثير".

وتابع: "ربما من بين 33 خارطة طريق للتعاون، هناك 6 أو 7 لا يزال العمل جاريًا عليها، بينما البقية جاهزة للتوقيع".

موضوعات متعلقة

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

«الرى» تحذر من أمطار غزيرة غدًا (خريطة)

رابط الحصول على أكواد امتحانات الصف الثانى الثانوي 2020

الصور

image description

تغطية ترعة الخياطة بدمياط (صور)

image description

محافظ أسيوط: تسليم 4 أجهزة مولدات أكسجين للمستشفيات لمواجهة كورونا

image description

2.8 مليون جنيه لسيارات كسح المياه بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع أعمال رفع كفاءة سوق الجملة

image description

بسبب سوء الأحوال الجوية.. محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الاستعداد

الأكثر قراءة

الصور الأولى من حادث مصرع رجل الأعمال ياسين عجلان

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

جماجم وعظام بشرية.. أحراز «سفاح الجيزة» فى قضية قتل شقيقة زوجته

حقيقة إلقاء وزير التعليم بيانًا لتأجيل امتحانات الترم الأول

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

رئيس «فيفا» يؤكد دعم اتحاد الكرة السودان لتحديث استاد الخرطوم

نتيجة قرعة الكونفدرالية 2021 للمجموعات.. بيراميدز يقع في مجموعة نارية

تردد قناه مكسبي سبورت.. وحقيقة نقلها مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني

رابط حجز موعد في السجل التجاري وكيفية التسجيل في الخدمة

أيام زمان

«هموت زى أمى بالسرطان».. أيام الفزع فى حياة هند رستم

«أخبروها أننى سهرت مع طليقها».. اعترافات هند رستم عن حربها مع تحية كاريوكا

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«كنت هستسلم للشيطان».. اعترافات برلنتي عبد الحميد

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
الصراع في رواية ستائر شفافة
---
المجلات الثقافية.. الرسالة والأزمة
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كُتّاب مصر «2»
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
المزيد

الثقافة

أحمد علي: سيظل الكتاب الورقي محتفظًا بجماله المعنوي

سامح فايز: أخطر ألاعيب دور النشر هو صناعة نجوم وهميين

«ارسم بطلك».. مبادرة لتحويل أبطال الأعمال الأدبية للوحات فنية

«المصرية الروسية للثقافة والعلوم» تصدر «مختارات من الشعر الروسي»