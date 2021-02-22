بريطانيا تحظر دخول طائرات بوينج 777 أجواءها

قالت بريطانيا، الإثنين، إن طائرة بوينج 777 المزودة بمحركات مماثلة لتلك التي اشتعلت على متن طائرة في الولايات المتحدة ستُمنع من دخول المجال الجوي البريطاني.وقال وزير النقل غرانت شابس إن القيد المؤقت ينطبق على الطائرات المجهزة بمحركات برات أند ويتني 4000-112، وقال على تويتر "سأواصل العمل من كثب مع (هيئة الطيران المدني البريطانية) لمراقبة الوضع"، بعد أن قامت طائرة تابعة لشركة يونايتد إيرلاينز بهبوط اضطراري، السبت، إثر حريق في المحرك".