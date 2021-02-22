1600 إصابة بكورونا في رومانيا
الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:37 م
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سجلت رومانيا نحو 1600 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذكر راديو (رومانيا الدولي)، اليوم الإثنين، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وصل إلى 780 ألف إصابة.
كما تسلمت رومانيا، اليوم، دفعة جديدة من لقاح شركة (فايزر) الأمريكية المصنعة للأدوية شملت 200 ألف جرعة مضادة لفيروس كورونا.
وذكر راديو (رومانيا الدولي)، اليوم الإثنين، أن إجمالي الإصابات بالفيروس في البلاد منذ بداية الجائحة وصل إلى 780 ألف إصابة.
كما تسلمت رومانيا، اليوم، دفعة جديدة من لقاح شركة (فايزر) الأمريكية المصنعة للأدوية شملت 200 ألف جرعة مضادة لفيروس كورونا.