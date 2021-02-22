نيجيريا: قطاع الطاقة يحتاج 10 مليارات دولار لسد فجوة توزيع الكهرباء

كشفت الحكومة النيجيرية عن حاجتها لتوفير تمويل بحوالي 10 مليارات دولار؛ من أجل سد فجوة العجز في توزيع الطاقة في نيجيريا.وأكد رفاعي زكاري، المستشار الخاص للرئيس النيجيرى محمد بخارى لشئون البنية الأساسية- في حديث للتليفزيون النيجيري اليوم- أن الحكومة تتطلع إلى جذب استثمارات؛ لتمويل قطاع الطاقة.وقال إنه على الرغم من أن الحكومة ليست ضد الممولين الحاليين لهذا القطاع، إلا أنها تود التأكد من استثمار المستثمرين لأموالهم في خدمات يشعر بها النيجيريون.وأضاف: "نحتاج إلى تمويل سريع لقطاع توزيع الكهرباء؛ لأنه أقرب قطاع إلى المستهلكين، ونود القول بأنه إذا لم يعمل قطاع الطاقة من أجل مصلحة المواطنين، فإنه لن يفي بالغرض الأساسي لوجوده".وقال مستشار الرئيس النيجيري "أعتقد أن هناك فجوة في التمويل تقدر بحوالي 10 مليارات دولار، ونبحث عدة مخططات لضمان توفير هذا المبلغ على وجه السرعة".وأوضح أن البنك المركزي النيجيري سيكون له دور رائد في عملية التمويل، وسيتم عبر قيادته إنشاء صندوق طوارئ؛ لتمويل عملية تحديث أجهزة التغذية الكهربية المهمة، فضلا عن تمويل من البنك الدولي وشركة (سيمنس) الألمانية.وأشار إلى أن جزءًا من تمويل البنك الدولي سيوجه إلى دعم البنية الأساسية لقطاع الكهرباء، حيث سيجري نشر محولات كهرباء في العديد من مناطق البلاد حتى يمكن للمواطنين الشعور بتأثير تحسن إمدادات الكهرباء.ونبه مستشار الرئيس النيجيري لشئون البنية الأساسية بضرورة تحسين التنسيق بين الممولين المستثمرين، مشددا على أن بلاده تود طمأنة المستثمرين بشأن تحقيق إيرادات من استثماراتهم في قطاع الطاقة، لكنها تؤكد في الوقت نفسه ضرورة أن يكون تأثير مشروعاتهم الاستثمارية على المواطنين النيجيريين ملموسًا، من حيث توفير المزيد من فرص العمل وتحسين إمدادات الكهرباء للمواطنين.