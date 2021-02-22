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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البحرين تؤكد عمق العلاقات الخليجية البريطانية

الإثنين 22/فبراير/2021 - 05:04 م
عبداللطيف الزياني
عبداللطيف الزياني
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أكد وزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني عمق العلاقات بين دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة وأهميتها والحرص المشترك على المزيد من التعاون في دعم الشراكة الاستراتيجية والعمل المشترك لما فيه صالح شعوبنا ومواجهة التحديات المشتركة.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء خلال الاجتماع الوزاري المشترك بين أصحاب وزراء خارجية وممثلي دول مجلس التعاون والمملكة المتحدة اليوم الاثنين عبر الاتصال المرئي، حيث ترأس جانب مجلس التعاون وزير الخارجية البحريني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، فيما ترأس الجانب البريطاني جيمس كليفرلي، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة المتحدة، وذلك بمشاركة الدكتور نايف بن فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون.
وأشار الزياني إلى أن هذا الاجتماع يعد فرصة لمراجعة التعاون الحالي وسبل تعزيزه من أجل مصلحة الجانبين المشتركة، مشيدا بالدور البناء والفعال للمملكة المتحدة على المستوى الإقليمي والدولي، مؤكدًا أهمية العمل معًا لمواجهة التحديات في المنطقة والعالم.
من جانبه.. أكد كليفرلي، أهمية تعزيز آفاق التعاون المشترك بين الجانبين في شتى المجالات، مشيدًا بمخرجات القمة التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2016، بين المملكة المتحدة ومجلس التعاون.
وبحث الوزراء العلاقات الخليجية البريطانية ومجالات التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لتحقيق المصالح المشتركة بين الجانبين، وبما يخدم أهداف الأمن والسلام في المنطقة والعالم، مؤكدين حرصهم على تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي انطلقت بعد عقد القمة الخليجية البريطانية في شهر ديسمبر 2016 بمملكة البحرين.
كما تم استعراض المراجعة المشتركة للتجارة والاستثمار بين الجانبين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون في هذا المجال الهام، تمهيدًا للدخول في مفاوضات للتجارة الحرة بين الجانبين.
وتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وعددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة.

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