319 إصابة و9 وفيات بكورونا في ويلز

سجلت مقاطعة ويلز البريطانية 319 إصابة جديدة و9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.وذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية، اليوم الإثنين، أن الأعداد المسجلة للإصابات والوفيات بسبب الإصابة بالفيروس انخفضت عما تم تسجيله في نفس اليوم من الأسبوع الماضي، والتي بلغت 363 إصابة و16 حالة وفاة.