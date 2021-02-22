كيف دعّمت «التعاون الدولي» البنية التحتية في شمال سيناء؟

قالت وزارة التعاون الدولي إنها تعمل على تنمية المشروعات الجارية في قطاع النقل، حيث تم مساعدة أكثر من مليوني شخص على استخدام خدمات القطارات في 27 محافظة يوميًا، وكذلك ساعدت 3.5 مليون شخص على استخدام مطار برج العرب الدولي.وكشف تقرير صادر عن الوزارة، حصل "الدستور" على نسخة منه، أن الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قدمت منحة إضافية بقيمة 6 ملايين دولار لتمويل مبادرة شمال سيناء التي تهدف إلى دعم وتدشين مدن ومجتمعات مستدامة من خلال تسهيل حركة النقل والارتقاء بمستوى البنية التحتية.أضاف التقرير أن تلك المنحة ستتيح لمزارعي شمال سيناء إمكانية الوصول إلى الأسواق وبيع سلعهم، من أجل المنافسة في الأسواق الداخلية ‏و أسواق التصدير.