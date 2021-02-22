روسيا ترحب بالمساهمة الإيجابية لزيارة مدير وكالة الطاقة الذرية لإيران

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الإثنين، إن موسكو ترحب بتوصل طهران إلى اتفاق مؤقت بشأن عمليات التفتيش في منشآتها بعد زيارة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة لإيران.وقالت المتحدثة في بيان: إن "الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران قدمتا مساهمة إيجابية ملموسة في توفير شروط بدء محادثات جوهرية بين المشاركين الحاليين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة بشأن عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي"، وأضافت أن موسكو "ترحب بهذه الخطوات".