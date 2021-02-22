الإمارات تدين هجومًا استهدف قافلة أممية بالكونغو

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الذي استهدف قافلة لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قرب غوما في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وأسفر عنه مقتل السفير الإيطالي واثنين آخرين.وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي- في بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الإثنين- أن دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتتنافى مع القيم والمبادئ الدينية والإنسانية.كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها ومواساتها لذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء.