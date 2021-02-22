178 وفاة جديدة بكورونا فى إنجلترا

سجلت إنجلترا 178 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة- حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، اليوم الإثنين- أن حالات الوفيات جميعها كانت داخل مستشفيات بجميع أنحاء البلاد، حيث كان أصحابها يتلقون العلاج المضاد لفيروس كورونا.