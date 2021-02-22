وزير إماراتى: معرضا «آيدكس ونافديكس» مهمان لتعزيز الأمن والسلم والاستقرار

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر أهمية دور معرضي "آيدكس ونافديكس 2021" في تعزيز الأمن والسلم والاستقرار والدفاع عن الوطن وحماية إنجازاته ومكتسباته، لافتا إلى أن الصناعات الدفاعية تعد مصدرا للعديد من الاختراعات والابتكارات التي تم تطبيقها على نطاق صناعي واسع ويجري استخدامها يوميًا في مجالات مثل أنظمة الكمبيوتر، والأدوية، والصناعات الغذائية، وصناعات الفضاء، والعديد غيرها.وقال الجابر- في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الإثنين- إن الإمارات تركز على الاستثمار ضمن ثلاثة محاور رئيسية تشمل تطوير الكوادر البشرية المواطنة، وإرساء بنية تحتية متقدمة، وتعزيز التعاون الاستراتيجي وبناء شراكات نوعية في مختلف القطاعات.وأضاف: "من هنا تظهر أهمية هذا الحدث الذي يسهم بشكل كبير في دعم توجه الدولة لتنمية قطاع الصناعة والتصنيع بالاعتماد على ابتكارات وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانة الإمارات وجهةً عالمية للابتكار تستقطب أصحاب الكفاءات والمواهب والخبرات والأفكار والمشاريع المتميزة من كل أنحاء العالم لتطوير التكنولوجيا المتقدمة وتوظيفها في رفع معدلات النمو الاقتصادي والارتقاء بمستوى وجودة الحياة".وتابع: "يمثل آيدكس منصة فريدة لاستعراض آخر تطورات الصناعات الدفاعية الوطنية وجودتها التي تعزز من قدرتها التنافسية على مستوى العالم، مضيفا، "أن تبني دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي بمختلف مجالاته، ومنها الصناعات الدفاعية، أصبح واقعًا ملموسًا".واستطرد: "نجح آيدكس في تسليط الضوء على التقدم الكبير الذي وصلت إليه الصناعة الإماراتية في هذا المجال الحيوي، وأود هنا الإعراب عن الفخر والاعتزاز بالجهود المميزة للشركات الوطنية في مجال الصناعات الدفاعية".