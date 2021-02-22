«مش عارفة إنها كبرت».. تحية كاريوكا تتحدث عن ماجدة

لسنوات انتقلت تحية كاريوكا لتجسيد دور الأم حتى أنها مثلت في 3 أفلام في دور أم لسعاد حسني فقط، وكانت هذه علامة تعجب.تقول تحية كاريوكا عن هذا الأمر: "أنا سعيدة بدور الأم، فكل سن له دوره، ومجنونات هن اللواتي تقدمن في السن ولا زلن يمثلن أدوار سندريلا.أضافت في حوار أجرى معها على صفحات مجلة الشبكة: "فاتن حمامة كانت رائعة في دور الأم في فيلم «إمبراطورية ميم»، وكانت تمثل أُمًا لمجموعة من الشباب الصغار، على الرغم من أنها أصغر سنًا من ماجدة.وتابعت: "ماجدة لا تدرك أنها كبرت في السن، ولا زالت مُصرّة على أن تظهر في أدوار «عذراء الشاشة»، والتي كانت تقدمها منذ عشرين عامًا.